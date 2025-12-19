会談を前に記念撮影に臨む小泉防衛相（右）とニュージーランドのコリンズ国防相＝19日午前、東京都千代田区（代表撮影）小泉進次郎防衛相は19日、ニュージーランドのコリンズ国防相と東京都内で会談した。インド太平洋地域で覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、防衛協力の強化を確認。両政府は会談を機に、自衛隊とニュージーランド軍との間で物資などを融通し合う物品役務相互提供協定（ACSA）を締結する考えだ。会談で小