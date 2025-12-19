政府は、小林麻紀内閣広報官の後任として経済産業省出身の佐伯耕三・元首相秘書官（５０）を起用する方針を固めた。近く閣議決定する。政府関係者が１８日、明らかにした。佐伯氏は、安倍内閣で安倍晋三・元首相のスピーチライターを長く務め、２０１７年に４２歳で首相秘書官に登用された。現在、日本貿易振興機構（ジェトロ）ブリュッセル事務所長を務めている。高市首相は、安倍氏の政務担当秘書官を務めた同省出身の今井