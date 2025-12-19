お笑いコンビ「千原兄弟の」の千原ジュニア（51）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。熊本で入院している元世界王者と再会して涙を流した。ジュニアが熊本旅をする中で、1番やりたい事がプロボクシング元世界王者の重岡銀次朗氏との再会だった。銀次朗氏は5月のIBFミニマム級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、8月に故郷の熊本県内の病院に転院していた。その8月には前WBC世界ミニマム級王者