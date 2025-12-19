今年で５２回目を迎えた「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」で女性初の最優秀選手賞（ＭＶＰ）を受賞したスターダムの上谷沙弥（２９）が１９日、レギュラーを務めていたＴＢＳ系バラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金、午前８時）にゲストとして生出演した。共演者から初受賞をたたえられて「うれしいです」と話すと、司会を務めているお笑いコンビ「麒麟」の