２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞しているタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が１８日（日本時間１９日）に来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に米国代表として出場するとＭＬＢ公式サイトが報じた。パドレスの剛腕リリーバーのメイソン・ミラー投手（２７）、ヤンキースのデービッド・ベッドナー投手（３１）も同代表入りした。スクバルは今季１３勝６敗、防御率２・２１で２４