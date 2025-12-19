◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日東京・国立代々木競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権が、きょう19日に開幕する。女子の公式練習が午前9時から行われ、各選手がSPに向けて動きを確認した。第1グループでは、前日18日に今季限りで現役を引退する意向を表明した三原舞依（シスメックス）が調整。曲かけでは「戦場のメリークリスマス」に乗り、冒頭のダブルアクセ