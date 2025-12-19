主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げてきたドラマ『緊急取調室』第5シーズン。12月18日（木）に放送された最終話では、警察学校で起きた発砲事件の真相がついに判明。警察学校での前代未聞の不祥事の裏で、もう1つの衝撃の事件が隠ぺいされていたことが明かされた…。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】