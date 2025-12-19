19日未明、北秋田市鷹巣で住宅2棟を全焼する火事がありました。けが人をした人はいないということです。北秋田警察署の調べによりますと火が出たのは北秋田市鷹巣字愛宕下の住宅で、火元の1棟を全焼しました。また、火元の隣の家も全焼しました。この火事でけがをした人はいないということです。火がでたのは19日未明とみられ、午前6時ごろ鎮火しました。出火の原因はわかっていません。