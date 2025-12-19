きょう東証スタンダード市場に新規上場したギミックは、公開価格と同じ１１５０円ウリ気配でスタートし、その後は気配値を切り下げていたが、午前９時６分に公開価格を６０円（５．２％）下回る１０９０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS