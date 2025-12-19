きょう東証グロース市場に新規上場したパワーエックスは、公開価格と同じ１２２０円ウリ気配でスタートし、その後も気配値を切り下げる展開となっていたが、９時１０分に公開価格を９０円（７．４％）下回る１１３０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS