東京通信グループが大幅続伸している。この日の寄り前に２５年１２月期の連結業績予想について、最終利益を７５００万円から１億７５００万円（前期４億１３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。投資有価証券売却に関連して発生する成果報酬のうち、親会社に帰属する金額が確定したことに加えて、連結子会社間の吸収合併を行ったことで法人税等の費用が予想を下回る見通しであることが要因としている。な