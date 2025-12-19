サイボウズは３日続伸。１８日取引終了後、２６年１２月期（来期）の連結業績予想について売上高を４２１億６８００万円（２５年１２月期予想３７２億２００万円）、営業利益を１０５億１４００万円（同９０億５１００万円）と発表した。クラウドサービスの契約社数が引き続き伸長すると見込む。配当予想は５０円（同４０円）とした。これが好感されている。 なお、来年２月１２日公表予定の２５年１２月期決算短信も