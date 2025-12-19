ライフドリンクカンパニーが３日続伸している。１８日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、英ロンドンに本拠を置く投資顧問会社ゼナーアセットマネジメントの株式保有割合が５．７３％となり新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的として、「投資を主な目的とするが、状況に応じて運営及び資本の効率化に向けて、発行者の経営陣との意見交換