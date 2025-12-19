負傷によって年内絶望となったクリスタル・パレスMF鎌田大地が自身のインスタグラム(@kamadadaichi)を更新し、早期での復帰を誓っている。14日に開催されたプレミアリーグ第16節マンチェスター・C戦で先発出場した鎌田だったが、後半22分に足を引きずりながら途中交代。チームを率いるオリバー・グラスナー監督が17日に行われた、ECLクオピオン戦の前日会見で鎌田の状態について、「深刻なハムストリングの負傷で、少なくとも8