警察によると、きょう午前6時ごろ、新庄市泉田の市道で高齢の男性が運転する普通乗用車が路上にいた男性をひいた。 消防によると、場所は東北マルナカ付近の直線道路。「車で人をひいてしまった」などと通報があった。消防ははねられた男性を搬送していない。 事故の詳細、被害者の容体や身元については確認中だが、警察は重体としている。