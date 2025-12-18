「M･A･C（メイクアップ アート コスメティックス）」が、人気シリーズ「パウダー キス シリーズ」をリニューアルする。ひと塗りで淡く軽やかな仕上がりを叶える「パウダー キス ヘイジー マット リップスティック」（全24色、3.5g 4840円）と、リップだけでなくチークとしても使える「パウダー キス リップ＋チークムース」（全28色、5mL 4840円）を揃え、2026年12月26日から公式オンラインショップと@cosme SHOPPINGで先行販売