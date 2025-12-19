映画「国宝」公式サイトは19日までに、実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新、173億7739万4500円を記録したことを記念し、大みそかの午前10時〜東京・歌舞伎座で「大晦日特別上映会」を開催すると発表した。主演の吉沢亮（31）をはじめ、共演の横浜流星（29）寺島しのぶ（52）見上愛（25）黒川想矢（16）田中泯（80）歌舞伎を指導した歌舞伎俳優の中村鴈治郎（66）と李相日監督（51）が登壇予定。特別上映会のもよう