アイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五が、テレビ新広島・フジテレビ系バラエティ特番『村上船長のリアル海上島すごろく』(1月18日16:05〜)に出演する。(左から)槙野智章、伊藤俊介、村上信五、本田望結、関口メンディーこの番組は、すごろくのマスに見立てた瀬戸内海の島を「村上海賊」の末裔・村上が船で巡るバラエティ。村上が船長となり、オズワルド・伊藤俊介、本田望結、関口メンディー、槙野智章の船員たちと、広島県尾