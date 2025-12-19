米OpenAIは12月18日（現地時間）、同社の最新基盤モデル「GPT-5.2」をベースに、コーディング用途に最適化した新モデル「GPT-5.2-Codex」を公開した。高度なエージェント機能に加え、長時間にわたる作業や大規模なコード変更への対応力、Windows環境での実用性、サイバーセキュリティ能力などが強化された。ChatGPTの有料ユーザー向けに提供が開始されており、今後数週間以内にAPI経由での利用も可能になる予定である。大規模なプ