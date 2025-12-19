俳優の市川染五郎が18日、都内で開催された『人間標本』プレミアイベントに、共演の宮沢りえ、伊東蒼、荒木飛羽、山中柔太朗、黒崎煌代、松本怜生、秋谷郁甫、原作の湊かなえ、廣木隆一監督と共に出席。親子役で共演した西島秀俊に感謝した。【写真】西島秀俊はロンドンから中継でイベントに参加本作は、ベストセラー作家・湊かなえがデビュー15周年を記念して書き下ろし、「一番面白い作品が書けた」と自負する同名小説を実写