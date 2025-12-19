【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#51【梅ちゃんのツアー漫遊記】永嶋花音ちゃんとコンビを組んでわかったファイナルQTの戦い方12月12日、来季の出場権を争う男子のファイナルQTで大嶋宝君は39位に終わりました。「宝、また必ずレギュラー（ツアー）に戻ってこいよ！」と言ってコースを後にしましたが、僕の戦いはまだ続きます。17日からタイ・ホアヒンのレイクビューリゾート＆GC（2コース）で行われるアジアンツ