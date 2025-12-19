「今回は入れる保証が全くないです」WBCドミニカ指揮官プホルスが抱く「大谷踏み台にメジャー監督就任」の野望来春WBCでの侍ジャパン入りについて、さるパ・リーグの主力選手がこう言って肩を落とす。井端弘和代表監督が「日本がオールメジャーになる時代もいつか来るのかなと思ってる」と話したように、来春の大会はメジャーリーガーが続々と参戦を希望している。すでにドジャースの大谷翔平、山本由伸の代表入りが決定した一