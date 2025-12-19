瀬戸内市役所 岡山県瀬戸内市の三浦里美副市長が、健康上の理由で12月31日で退職します。 三浦さんは2023年3月に岡山県庁を退職し、4月に副市長に選任されました。副市長の任期は2027年3月31日まででした。 瀬戸内市は新しい副市長を公募し、19日の市議会で、前京都市議会議員の村山祥栄さんの選任を可決しました。