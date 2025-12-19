あと1週間でクリスマスだ。ロシアによるウクライナ侵攻開始から4年が迫る中、米国を間に挟んだ和平案のキャッチボールが続いている。「ピースメーカー」（平和の構築者）を自任するトランプ大統領は「これまでで最も（合意に）近づいている」と自信を見せるが、やたらこだわる「クリスマス停戦」の実現は極めて不透明だ。【もっと読む】トランプ氏の“Xマス和平”ゴリ押しで追い込まれたゼレンスキー氏…「ウクライナ大統領選」