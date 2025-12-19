【経済ニュースの核心】インド株が復活！ 投資信託の狙い目は…野村は26年末までに12%の上昇と予測政府の有識者会議が近く公表する「首都直下地震」に関する新たな被害想定の素案概要が12月5日に判明した。マグニチュード7.3（1923年の関東大震災はマグニチュード7.9）の地震が起きると最悪の場合、1万8000人が死亡、経済被害は83兆円と推計した。素案概要によると建物の全壊、焼失は40万棟。帰宅困難者は840万人、避難生活に伴