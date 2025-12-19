19日(金)と20日(土)は全国的に気圧が低下するでしょう。その後は気圧のアップダウンが大きく、23日(火)と24日(水)も全国的に気圧が下がりそうです。特に24日(水)は札幌から福岡で影響が大きくなるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。この先は気圧が乱高下頭痛やめまいに注意19日(金)は北海道から九州で気圧が低下し、札幌や東京、名古屋で影響が大きくなりそ