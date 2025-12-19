成田支局長竹田淳一郎温暖な気候の千葉県は農業、漁業ともに盛んな食の宝庫だ。コメに野菜、果物、魚介類に加え、知る人ぞ知る名品に「房総ポーク」と呼ばれるブランド豚がある。こだわりの味求め、県外ファンも多数県内の生産者でつくる房総ポーク販売促進協議会が認定した農場のみで育てられる豚は、国産米、海藻の粉末、ビタミンＥを含む餌を与えられ、肉が軟らかくなり、さっぱりした脂のうま味を備えるようになる。千