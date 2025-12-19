女子ゴルファー河本結が１８日、インスタグラムを更新。私服姿のパンツスタイルが反響を集めた。ゴルフウェアのコーデや私服姿などをアップするアカウントに、サポートを受けているＫＯＳＥを訪問している様子を投稿。淡いブルーのブラウスと「お気に入り」という白のパンツを合わせたコーデを披露した。河本は「髪を巻いてみたが、自分ではやはり上手く巻けないですねぇ。。。」とつづったが、フォロワーからは「結ちゃんめ