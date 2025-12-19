EU＝ヨーロッパ連合は首脳会議を開き、ウクライナ支援におよそ16兆円にものぼるロシアの凍結資産を活用し融資する案について協議していて、合意できるか最終局面を迎えています。EU首脳会議は18日、ウクライナを支援するために、ロシアの凍結資産およそ16兆円を今後2年間にわたり融資する案について協議しています。EUはこれまで、凍結資産の利子で得られる収益でウクライナを支援してきましたが、ウクライナは来年にも支援不足に