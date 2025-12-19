ジェーシービー（JCB）は、JCBプラチナとJCBゴールドのナンバーレスカードで特別デザインを12月4日から発行している。いずれも金属の質感を表現したメタルサーフェスの券面を採用し、デザインは日本の美をモチーフとした。種類はJCBプラチナ「御影」、JCBゴールド「煌」「桜」の3種類。発行費用は1,100円。在庫がなくなり次第、受け付けを終了する。