春秋航空は、佐賀〜上海/浦東線を12月22日から運休する。従来は月・水・金・日曜の週4往復を運航していたものの、12月1日から月・金曜の週2往復に減便していた。運休期間は2026年3月28日まで。同路線は、春秋航空のみが運航している。■ダイヤ9C6140佐賀（12：10）〜上海/浦東（12：55）／月・金9C6139上海/浦東（08：30）〜佐賀（11：10）／月9C6139上海/浦東（08：25）〜佐賀（11：10）／金