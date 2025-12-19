秋も深まってきた11月、くまモンは寒さ知らずでいつものように上機嫌で元気にお仕事をしています。東京のファン感謝祭でも全力を尽くしました。【画像】イケメソなくまモンの写真をもっと見る鷗外先生がふたりいて、びっくましたモン！森鷗外の旧居跡地に建てられた「文京区立森鷗外記念館」で、交流都市マルクト「くまもと工芸品祭」が開催され、熊本や熊本の工芸品を紹介するイベントに駆けつけた。高橋館長が