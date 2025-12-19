サッカーの欧州カンファレンスリーグは18日に各地で1次リーグ最終第6戦が行われ、24チームが1次リーグを突破した。佐野海舟がフル出場したマインツ（ドイツ）はホームでサムスンスポル（トルコ）に2―0で快勝し、7位で16強による決勝トーナメント進出を決めた。1〜8位が直接決勝トーナメントに進み、9〜24位は決勝トーナメント進出プレーオフで顔を合わせる。鎌田大地が負傷欠場したクリスタルパレス（イングランド）はクオ