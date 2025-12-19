仕事や私生活で予想外のことが起きたとき、どう対処すればよいのか。20年以上のキャリアをもつ映画監督の飯塚健氏は「映画撮影では予算や納期の縛りがあり、常に“臨機応変”が求められている。そのため、いつも“2つのこと”を考えている」という――。※本稿は、飯塚健『晴れのシーンを撮る日に、雨が降ったら？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Rowan Jordan※写真はイメージです -