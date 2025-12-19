18歳まで、母から教育虐待を受けてきたあかりさん（仮名・21歳）。現在は虐待の渦中から抜けたものの、バイト中に突然涙が出てきたり、対人関係で問題を起こしたりと、日常生活で支障が出る場面が増えた。意を決して精神科にかかると、双極性障害やASD（自閉スペクトラム症）の可能性を指摘され、通院とカウンセリングに励む日々を送っている。子ども時代の家庭環境や虐待の体験について語ってもらった前編に続き、後編で