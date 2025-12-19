１９日午前３時頃、大阪市中央区島之内の路上で、不動産業の男性（２９）が背後から近づいてきた男に腹を殴られ、現金約８６万円が入ったかばんを奪われた。男性が追いかけたが、男は刃物を突きつけて逃走した。大阪府警南署が強盗事件として捜査している。同署によると、男は身長１７５センチくらいで、グレーのパーカーとズボンを着ていた。