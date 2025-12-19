ふるさと納税の返礼品として、自宅に届いた1ダースの牛乳。箱を開けると、消費期限はまさかの「5日後」。「どうしよう」と頭を抱える女性と、それに追い打ちをかけるように「毎月届きます」と返した夫。そんなやり取りがThreadsに投稿され、話題となっています。【写真】夫から届いた“他人ごと全開”のLINE投稿したのは、管理栄養士で料理研究家のShieさん（@shie.labo）です。夫婦のやり取りに対して、牛乳大量に消費できるアイ