レクサス「LFAコンセプト」世界初公開！2025年12月5日、レクサスが「LFAコンセプト」を世界初公開しました。この2代目となるスーパースポーツカーは、初代の4.8リッターV型10気筒自然吸気エンジンからバッテリーEV（BEV）に変わるなど、時代の流れを感じさせる進化を遂げています。【画像】超カッコいい！ これが新たな「LFA」です！ （30枚以上）果たして、どのようなモデルなのでしょうか。トヨタ「GR GT」や「GR GT3」