千葉県内で行われた所属事務所のイベントに出席した石川遼は、来季から米下部ツアーのコーンフェリーツアーに参戦することを改めて明言した。【連続写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼14日まで行われたQスクール（最終予選会）に出場し、トータル5アンダーの34位タイで戦いを終えた。PGAツアーカード（上位5人）の獲得はならなかったものの、米下部コーン・フェリーツアーの出場権を手にした。同予選会後のインタビューでは「