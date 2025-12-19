「やさしいクラブ」と言われるユーティリティだが、プロが使うツアーモデルから、シニア向けの軽量タイプまで幅広くラインナップ。今回はティーチングプロの関浩太郎が、最新モデルを試打して、飛距離とやさしさのベスト3を選んでもらった。【最新UT22モデル】「飛距離」と「やさしさ」のベスト3モデルを10段階で評価【飛距離 ベスト3】1位キャロウェイ：APEX UW2位ダンロップ：ゼクシオ143位キャスコ：UFO AIR UT by パワー