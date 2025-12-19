ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。美しいデコルテを強調したオフショルダーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「久しぶりにお酒飲んで沢山食べた」と、美しいデコルテを強調したオフショルダーの姿を投稿した。最後に「ここから年末にかけて絶対太るよー、怖い」と締めた。ネットでは「最強じゃ」「キレイ！」「めっちゃ美人」「素敵なお洋服でお似合い」「可愛すぎ