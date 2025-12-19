◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日東京・国立代々木競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権が、きょう19日に開幕する。男子の公式練習が午前6時から行われ、各選手がSPに向けて動きを確認した。第5グループでは三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）や友野一希（第一住建グループ）、壷井達也（シスメックス）らが調整。三浦と友野は曲かけで4回転ジャンプを跳ばず、