きっかけは2022年12月「日銀ショック」＝1日で約7円の円暴騰 為替相場においては、12月中旬に行われるFOMC（米連邦公開市場委員会）が年内最後に大きく動くイベントと位置づけられ、それ以降は実質的なクリスマス休暇入りで市場参加者も少なくなり、相場も極端にボラティリティ（変動率）が低下するというのが基本だった。それが大きく変わったのは、2022年12月20日の「日銀ショック」がきっかけになった面が大きかったのではない