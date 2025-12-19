人気コスプレイヤーのえなこが、「ヤングアニマルWeb」のグラビアに登場した。【写真】“聖夜のプレゼント”圧巻グラビアを披露したえなこ冬にひときわ輝く笑顔。ピンクのリボンときらめきに包まれて、えなこが贈る聖夜のプレゼント。キュートでロマンチックな冬限定の“ときめき”を届ける。『ヤングアニマル』24号には、えなこが表紙＆巻頭グラビア＆豪華ふろく「BIGポスター」で登場している。