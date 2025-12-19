スマートフォン上のTikTokアプリ＝10月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は18日、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」が、米IT大手オラクルなどによる合弁会社に米国事業を売却することで合意したと報じた。来年1月下旬に取引が完了するという。ティックトックの米国事業を巡っては、トランプ米大統領が9月、オラクルなどが新たに設ける企業連合による米国事業の買収計画を承認する大統領令に