佐賀大（佐賀市）に来春、化粧品分野の開発や製造を担う人材の育成を目指す「コスメティックサイエンス学環」が開設されるのを前に、大学と県内外のコスメ関係企業１３社などが１８日、同大で意見交換会を行った。会では、同大の野出孝一学長が「総合大学であることや、県の強みを生かした学環にしたい。大学の中だけでなく、企業や行政と一緒に（学生を）教育したい」とあいさつ。春から教べんを執る教員のうち４人が、自身の