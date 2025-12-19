お笑いコンビ・チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)とアイドルグループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務める「『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』〜サンタも驚く！ガチンコ大実験SP〜」が、TBSできょう19日(22:00〜22:54)に放送される。「『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』〜サンタも驚く！ガチンコ大実験SP〜」放送同番組は、自然を愛するスペシャリストである“ネイチャーティーチャー”