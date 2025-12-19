フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『おとなの子〜先生とわたしの境界線〜』を、19日から独占配信。清乃あさ姫が初主演を飾っている。『おとなの子〜先生とわたしの境界線〜』(C)フジテレビ身長が170cmの“ボーダーライン”を超え、憂鬱な1日を過ごしていた高校2年生の並野奏(清乃あさ姫)は、密かに想いを寄せていた人気者の担任・久森秀人(森岡龍)がふと見せた“大人の表情”に心を揺らす。だがその夜