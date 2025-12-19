食べ放題が大人気の焼肉店「焼肉きんぐ」。幼児は無料、小学生以下は半額という家族連れにはありがたい価格設定となっていますが、別に家族連れやグループじゃないといけないという決まりはありません。食べ放題だから最初にコースを選んだあとは金額を一切気にせずに済むし、本能と食欲の赴くままに好きなメニューを注文して食べるだけ。一人で向き合う焼肉きんぐも実にいいものなのです。一人だと混雑時にも入りやすかったりする