スイス発プレミアムチョコレートブランドのリンツは、2025年12月19日から、オンラインショップ限定の月額定額制サービス（サブスクリプション）「リンツのご褒美サブスク」を販売します。初回10%オフキャンペーンも季節や月、曜日ごとのテーマに合わせて、チョコレートスペシャリストが厳選したリンドールや人気商品をお届け。初回10％オフキャンペーンや、サービス開始記念として、1月に届く分からの申込みの人は、追加割引もあり